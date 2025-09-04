Azərbaycan klubunda yeni məşqçi təyinatları olub
Komanda
- 04 sentyabr, 2025
- 16:36
"Ordu" basketbol komandasında yeni məşqçi təyinatları olub.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Emin Cəfərov və Hüseyn Paşayev köməkçi məşqçi vəzifəsinə təyinat alıblar.
Qeyd edək ki, "Ordu" daha əvvəl Polad Həsənovun baş məşqçi təyin olunduğunu açıqlayıb. Serbiyalı mütəxəssis Milan Kotaraç da köməkçilərdən biridir.
