    Azərbaycan klubunda yeni məşqçi təyinatları olub

    Komanda
    04 sentyabr, 2025
    16:36
    Azərbaycan klubunda yeni məşqçi təyinatları olub

    "Ordu" basketbol komandasında yeni məşqçi təyinatları olub. 

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib. 

    Emin Cəfərov və Hüseyn Paşayev köməkçi məşqçi vəzifəsinə təyinat alıblar.

    Qeyd edək ki, "Ordu" daha əvvəl Polad Həsənovun baş məşqçi təyin olunduğunu açıqlayıb. Serbiyalı mütəxəssis Milan Kotaraç da köməkçilərdən biridir.

