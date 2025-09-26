Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa Kuboku matçında EHF nümayəndəsi olacaq
Komanda
- 26 sentyabr, 2025
- 09:29
Azərbaycan Həndbol Federasiyasının (AHF) idman şöbəsinin müdiri, beynəlxalq dərəcəli nümayəndə İsgəndər Əsgərov təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a AHF-nin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
İ.Əsgərov qadın həndbolçular arasında Avropa Kubokunun III təsnifat mərhələsində Polşanın "Start Elblaq" və Türkiyənin "Trabzon Ortahisar" komandaları arasında keçiriləcək hər iki oyunda Avropa Həndbol Federasiyasının (EHF) nümayəndəsi olacaq.
Sentyabrın 27-si və 29-da Trabzonun "Beşirli Tennis" İdman Kompleksində baş tutacaq qarşılaşmaları serbiyalı hakimlər briqadası idarə edəcək.
