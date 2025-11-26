İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    AVRO-2026-nın Təşkilat Komitəsinin üzvləri Milli Gimnastika Arenası ilə tanış olublar

    Komanda
    • 26 noyabr, 2025
    • 12:12
    AVRO-2026-nın Təşkilat Komitəsinin üzvləri Milli Gimnastika Arenası ilə tanış olublar

    Avropa Voleybol Konfederasiyasının AVRO-2026 üzrə Təşkilat Komitəsinin üzvləri və turnirin yayım tərəfdaşı "İnfort" şirkətinin əməkdaşları Milli Gimnastika Arenası ilə tanış olublar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından bildirilib.

    Qitə birinciliyində ölkəmizin ev sahibi olduğu C qrupunun oyunlarının keçiriləcəyi Milli Gimnastika Arenasının texniki imkanları, infrastruktur, komanda və media zonaları, televiziya yayımı üçün nəzərdə tutulan məkanlar, azarkeşlər üçün xidmət sahələri nümayəndələrə təqdim edilib.

    Qonaqlara görülən işlər, eləcə də qarşıdakı aylarda planlaşdırılan hazırlıq mərhələləri ilə bağlı məlumat verilib, geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

    Qeyd edək ki, C qrupunda Azərbaycan, Portuqaliya, Niderland, Belçika, Rumıniya və İspaniya komandaları mübarizə aparacaqlar. Digər qrupların oyunları isə Türkiyə (A qrupu), Çexiya (B qrupu) və İsveçdə (D qrupu) təşkil olunacaq.

    Voleybol Milli Gimnastika Arenası Avropa Voleybol Konfederasiyası CEV Azərbaycan Voleybol Federasiyası

    Son xəbərlər

    12:50

    "Mançester Siti" Çempionlar Liqasında son 14 ev matçında ilk dəfə Almaniya komandasına uduzub

    Futbol
    12:49

    Ramin Məmmədov İmişlidə vətəndaşları qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    12:47

    Bakıda marketdə bıçaqla quldurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:45
    Foto

    Azərbaycanda daha iki texniki reqlament layihəsinin ictimai dinləməsi olub

    Biznes
    12:44

    Bakıda turistin pulu oğurlanıb

    Hadisə
    12:42

    Sumqayıtda 8500 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:39

    Tarqat Aldıbergenov: "Orta Dəhlizə Çin şirkətinin qoşulması daşımaları 2 dəfə artıracaq"

    İnfrastruktur
    12:38

    "Qazaxıstan Dəmir Yolu": Azərbaycanla yük daşımaları kəskin artıb

    İnfrastruktur
    12:33

    PUA hücumlarından sonra Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun terminalında neft yüklənməsi bərpa edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti