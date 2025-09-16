İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Almaniya millisinin baş məşqçisi final oyunundan sonra xəstəxanaya yerləşdirilib

    Komanda
    • 16 sentyabr, 2025
    • 16:15
    Almaniya millisinin baş məşqçisi final oyunundan sonra xəstəxanaya yerləşdirilib

    Basketbol üzrə Almaniya millisinin baş məşqçisi Aleks Mumbru xəstəxanaya yerləşdirilib.

    "Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, bu, yığmanın Avropa çempionatının finalında Türkiyə seçməsinə qalib gəldiyi oyundan (88:83) sonra baş verib.

    Mütəxəssis kəskin pankreatit diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. O, turnirdən sonra tibbi müayinədən keçmək üçün Barselona şəhərinə yollanıb. Həkim isə onun dərhal xəstəxanaya yerləşdirilməsinə qərar veriblər. 

    Aleks Mumbru öd kisəsindən əməliyyat olunacaq.

    basketbol Almaniya millisi Xəstəxana Avropa çempionatı

    Son xəbərlər

    17:39

    Azərbaycan və BƏƏ arasında 14 sənəd imzalanıb

    Xarici siyasət
    17:38

    İlham Əliyev: Bərpaolunan enerji növünün yaxın gələcəkdə Azərbaycanda istehsalı məhz BƏƏ şirkətlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olacaq

    Xarici siyasət
    17:38

    Azərbaycanda daha 55 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

    Biznes
    17:36
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:22

    ASF: Fermerlər üzüm sahələrinə görə 168 min manat sığorta ödənişi alıb

    ASK
    17:19

    ATƏT rəsmisi: Minsk prosesinin bağlanması ilə bağlı qərarın icrasına başlanılıb

    Xarici siyasət
    17:10

    Böyükşor gölündə suyun səviyyəsinin azalmasına aydınlıq gətirilib

    Ekologiya
    17:09

    "Atletiko"nun iki futbolçusu "Liverpul"la oyunu buraxacaq

    Futbol
    17:07

    Separatçılara qucaq açan Fransa - Makron hökumətinin təxribatları bitmir - ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti