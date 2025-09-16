Almaniya millisinin baş məşqçisi final oyunundan sonra xəstəxanaya yerləşdirilib
Komanda
- 16 sentyabr, 2025
- 16:15
Basketbol üzrə Almaniya millisinin baş məşqçisi Aleks Mumbru xəstəxanaya yerləşdirilib.
"Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, bu, yığmanın Avropa çempionatının finalında Türkiyə seçməsinə qalib gəldiyi oyundan (88:83) sonra baş verib.
Mütəxəssis kəskin pankreatit diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. O, turnirdən sonra tibbi müayinədən keçmək üçün Barselona şəhərinə yollanıb. Həkim isə onun dərhal xəstəxanaya yerləşdirilməsinə qərar veriblər.
Aleks Mumbru öd kisəsindən əməliyyat olunacaq.
Son xəbərlər
17:39
Azərbaycan və BƏƏ arasında 14 sənəd imzalanıbXarici siyasət
17:38
İlham Əliyev: Bərpaolunan enerji növünün yaxın gələcəkdə Azərbaycanda istehsalı məhz BƏƏ şirkətlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olacaqXarici siyasət
17:38
Azərbaycanda daha 55 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilibBiznes
17:36
Foto
Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:22
ASF: Fermerlər üzüm sahələrinə görə 168 min manat sığorta ödənişi alıbASK
17:19
ATƏT rəsmisi: Minsk prosesinin bağlanması ilə bağlı qərarın icrasına başlanılıbXarici siyasət
17:10
Böyükşor gölündə suyun səviyyəsinin azalmasına aydınlıq gətirilibEkologiya
17:09
"Atletiko"nun iki futbolçusu "Liverpul"la oyunu buraxacaqFutbol
17:07