    ABF tərəfindən məşqçilik kateqoriyalarının verilməsi məqsədilə imtahanlar keçiriləcək

    Komanda
    • 14 oktyabr, 2025
    • 15:24
    Azərbaycan Basketbol Federasiyası (ABF) tərəfindən məşqçilik kateqoriyalarının verilməsi məqsədilə seminar və imtahanlar keçiriləcək.

    Qurumdan "Report"a verilən məlumata görə, oktyabrın 18-də Azərbaycan Texniki Universitetində praktiki seminar və test imtahanı baş tutacaq.

    Bir gün sonra isə Bakı İdman Sarayında nəzəri seminar və praktik imtahan gerçəkləşəcək. Bildirilib ki, məşqçilik kateqoriyası olmayan, eləcə də B və C kateqoriyasına malik məşqçilərin iştirakı mütləqdir. İmtahanı uğurla başa vuran iştirakçılara müvafiq kateqoriya təqdim olunacaq.

    Qeyd edək ki, kateqoriyası olmayan məşqçilər ABF bayrağı altında keçirilən yarışlara komanda çıxara bilməyəcəklər.

