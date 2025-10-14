ABF tərəfindən məşqçilik kateqoriyalarının verilməsi məqsədilə imtahanlar keçiriləcək
- 14 oktyabr, 2025
- 15:24
Azərbaycan Basketbol Federasiyası (ABF) tərəfindən məşqçilik kateqoriyalarının verilməsi məqsədilə seminar və imtahanlar keçiriləcək.
Qurumdan "Report"a verilən məlumata görə, oktyabrın 18-də Azərbaycan Texniki Universitetində praktiki seminar və test imtahanı baş tutacaq.
Bir gün sonra isə Bakı İdman Sarayında nəzəri seminar və praktik imtahan gerçəkləşəcək. Bildirilib ki, məşqçilik kateqoriyası olmayan, eləcə də B və C kateqoriyasına malik məşqçilərin iştirakı mütləqdir. İmtahanı uğurla başa vuran iştirakçılara müvafiq kateqoriya təqdim olunacaq.
Qeyd edək ki, kateqoriyası olmayan məşqçilər ABF bayrağı altında keçirilən yarışlara komanda çıxara bilməyəcəklər.
