Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi aşağı salınıb
İnfrastruktur
- 21 sentyabr, 2025
- 00:56
Hazırda Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib:
"Eyni zamanda bütün tablolarda "sürüşkən yol" işarəsi qoyulub. Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir".
Son xəbərlər
01:28
Paşinyan yenidən "Mülki Müqavilə" Partiyasının sədri seçilibDigər
01:13
Trampın keçmiş müşaviri ABŞ-nin BMT-dəki 32-ci səfiri kimi and içibDigər ölkələr
00:56
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi aşağı salınıbİnfrastruktur
00:43
İsrail "Hizbullah"ın silahlı qanadına rəhbərlik edən yaraqlını öldürübDigər
00:12
KİV: NASA-nın Aydakı AES üçün 15 ton yük daşıya bilən modula ehtiyacı varİKT
23:41
Aİ Avropa hava limanlarının fəaliyyətinin dayandırılmasının səbəblərini araşdırırDigər ölkələr
23:21
Foto
Zaqatalada dağ çaylarına ağır texnikalar cəlb olunub, nəzarət tədbirləri artırılıbEkologiya
22:52
"Mançester Yunayted" Premyer Liqa matçında "Çelsi"yə qalib gəlibFutbol
22:48
Foto