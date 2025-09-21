Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    • 21 сентября, 2025
    • 00:57
    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/ч.

    Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД.

    На информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога", добавили в центре.

    "Призываем водителей соблюдать введенный скоростной режим", - говорится в сообщении.

    НИИМ Зыхский круг-аэропорт дождливая погода скоростной режим
    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi aşağı salınıb

    Последние новости

    01:28

    СМИ: В Гааге задержали по меньшей мере 30 человек во время беспорядков

    Другие страны
    00:59

    Майк Уолтц приведен к присяге в качестве постпреда США при ООН

    Другие страны
    00:57

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    00:41

    В Евросоюзе встревожились из-за сделки Китая с Польшей

    Другие страны
    00:08

    Пашинян переизбран председателем правления партии "Гражданский договор"

    Другие
    23:44

    СМИ: Член "Хезболлах" убит при атаке израильского дрона на юге Ливана

    Другие
    23:28

    СМИ: NASA для АЭС на Луне нужен модуль, способный нести 15 тонн полезной нагрузки

    ИКТ
    23:15
    Фото

    Азербайджанский борец греко-римского стиля стал чемпионом мира

    Индивидуальные
    23:05

    В ЕС расследуют причины нарушения работы европейских аэропортов

    Другие страны
    Лента новостей