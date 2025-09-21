На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим
Инфраструктура
- 21 сентября, 2025
- 00:57
В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/ч.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД.
На информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога", добавили в центре.
"Призываем водителей соблюдать введенный скоростной режим", - говорится в сообщении.
