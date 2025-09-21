На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/ч.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД.

На информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога", добавили в центре.

"Призываем водителей соблюдать введенный скоростной режим", - говорится в сообщении.