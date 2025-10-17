İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    İstanbul-Ürgənc reysi ilə uçan təyyarə Bakıda təcili eniş edib

    İnfrastruktur
    • 17 oktyabr, 2025
    • 19:04
    İstanbul-Ürgənc reysi ilə uçan təyyarə Bakıda təcili eniş edib

    "Uzbekistan Airways" aviaşirkətinə məxsus, İstanbul-Ürgənc marşrutu üzrə uçan təyyarə göyərtədəki sərnişinlərdən birinin səhhətində yaranan problem səbəbindən Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna təcili eniş edib.

    "Report" Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna istinadən verdiyi məlumata görə, "Airbus A320" tipli hava gəmisinin kapitanı Bakı hava limanına məcburi eniş üçün sorğu göndərib. Təyyarə yerli vaxtla saat 17:26-da uğurla eniş edib.

    Hadisə ilə bağlı dərhal tibbi xidmət heyəti əraziyə cəlb olunub və sərnişinə ilkin tibbi yardım göstərilib.

    Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu fövqəladə və təxirəsalınmaz hallarda operativ reaksiya vermək imkanına malikdir və sərnişinlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün beynəlxalq standartlara uyğun prosedurları həyata keçirir.

    Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu “Uzbekistan Airways”
    Самолет Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Баку
    Aircraft of Uzbekistan Airways makes emergency landing at Baku airport

    Son xəbərlər

    19:37

    Bakıda Malayziya Qastronomiya Həftəsinin açılışı olub

    Xarici siyasət
    19:34

    Azərbaycan xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddini 70 %-dən çox artırır

    Maliyyə
    19:31
    Foto

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Roma Papası XIV Leo ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    19:29

    Azərbaycan seçki və statistika tədbirlərinə xərcləmələri 6 %-dən çox azaldır

    Maliyyə
    19:23

    Beyləqandakı qəzada xəsarət alan ANAMA-nın digər əməkdaşı da xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    19:22

    İcbari Tibbi Sığorta Fonduna büdcədən ayırmalar 37 %-ə yaxın azaldılır

    Maliyyə
    19:19
    Foto

    Xınalıq Ümumdünya Turizm Təşkilatının "Ən yaxşı turizm kənd"i elan edilib

    Turizm
    19:18

    Azərbaycanda ehtiyat fondlarına ayırmalar 9 %-ə yaxın azaldılır

    Maliyyə
    19:15

    Azərbaycanda gələn il 66 şəhər və rayon dövlət büdcəsindən vəsait almayacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti