    Инфраструктура
    • 17 октября, 2025
    • 19:12
    Самолет Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Баку

    Капитан воздушного судна авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявшего рейс по маршруту Стамбул–Ургенч, направил запрос на совершение вынужденной посадки в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров на борту.

    Как сообщили Report из аэропорта, самолет Airbus A320 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 17:26 по местному времени.

    Сразу после посадки на место происшествия была направлена бригада скорой помощи, которая оказала пассажиру первую медицинскую помощь.

    Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев располагает возможностями для оперативного реагирования во всех чрезвычайных и неотложных ситуациях и реализует процедуры, соответствующие международным стандартам,с целью обеспечения безопасности пассажиров.

