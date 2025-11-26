İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Rusiya, Azərbaycan və İran "Şimal-Cənub" dəhlizinin Qərb marşrutu üzrə tariflərlə bağlı memorandum hazırlayıb

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 13:09
    Rusiya, Azərbaycan və İran Şimal-Cənub dəhlizinin Qərb marşrutu üzrə tariflərlə bağlı memorandum hazırlayıb

    Rusiya, Azərbaycan və İran "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin Qərb marşrutu üzrə rəqabətqabiliyyətli tarif dərəcələrinin formalaşdırılması haqqında memorandum hazırlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Rusiya Dəmir Yolları" ASC-nin baş direktoru - İdarə Heyətinin sədri Oleq Belozyorov MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclasında deyib.

    "Biz Azərbaycan və İran dəmir yolları ilə birlikdə "Şimal-Cənub" dəhlizinin Qərb marşrutu üzrə rəqabətqabiliyyətli tariflərin formalaşdırılması haqqında memorandum hazırlamışıq. Bu, beynəlxalq logistikanın inkişafı və bütün dəhliz boyunca daşımaların səmərəliliyinin artırılması istiqamətində mühüm addımdır", - baş direktor bildirib.

    Onun sözlərinə görə, MDB-nin əməkdaşlıqda maraqlı olan bütün dəmir yolu idarələri ilə "Şimal-Cənub" dəhlizi boyunca tarif, rəqəmsal və infrastruktur əməkdaşlığının inkişafı istiqamətində iş davam etdiriləcək.

    "Daşımaların həcmini artırmaq üçün "Rusiya Dəmir Yolları" ASC ilə "Azərbaycan Dəmir Yolları" arasında birgə fəaliyyət planı həyata keçirilir. Bu il biz daşımaların rəsmiləşdirilməsi zamanı elektron məlumat mübadiləsi haqqında sazişlər imzalamışıq. Bu, kağız daşıyıcıları müasir elektron qaimələr və digər sənədlərlə əvəz etməyə imkan verir. İranla əməkdaşlıq çərçivəsində də analoji addım atılıb", - O.Belozyorov qeyd edib.

    "Rusiya Dəmir Yolları"nın baş direktorunun sözlərinə görə, "Şimal-Cənub" dəhlizinin Şərq qolu (Rusiyanı və Hindistanı Mərkəzi Asiya ölkələri - Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan vasitəsilə birləşdirir - red.) üzrə Türkmənistan-İran dəmir yolu keçid məntəqələri vasitəsilə hərəkət tərkibinin vəziyyəti və dislokasiyasına dair ikitərəfli elektron məlumat mübadiləsi haqqında memorandum imzalanıb: "Yanvar-oktyabr aylarında bu istiqamətdə yük daşımaları iki dəfədən çox artıb".

