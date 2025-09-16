İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Ötən ay Bakı Aeroportundan 840 minə yaxın sərnişin istifadə edib

    İnfrastruktur
    • 16 sentyabr, 2025
    • 10:30
    Ötən ay Bakı Aeroportundan 840 minə yaxın sərnişin istifadə edib

    Bu ilin avqust ayında Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 837 min sərnişinə xidmət göstərməklə rekord göstəriciyə nail olub.

    Bu barədə "Report"a aeroportdan məlumat verilib. 

    Məlumata əsasən, bu rəqəm bütün illərin avqust ayı ərzində qeydə alınmış ən yüksək nəticədir. Bu müddətdə ümumilikdə 8 238 uçuş həyata keçirilib.

    Yay mövsümündə sərnişinlərin səyahət üçün ən çox üstünlük verdiyi istiqamətlər İstanbul, Antalya, İzmir, Dubay və Tbilisi şəhərləri olub. Bu istiqamətlərdə xidmət göstərən 38 beynəlxalq aviaşirkət arasında xüsusilə "Turkish Airlines", "AJet", "Fly Dubai", "Air Arabia" və "Wizz Air" yüksək sərnişin axını ilə fərqlənib.

    Tranzit sərnişinlərin sayında da artım müşahidə olunub.  Belə ki, bu ilin avqustunda ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 12,1 % çox olmaqla 42 053 sərnişin Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan tranzit keçib.

    Milli aviadaşıyıcı AZAL tərəfindən Bakı–Naxçıvan–Bakı marşrutu üzrə daşınan sərnişinlərin sayı ötən ilin avqust ayı ilə müqayisədə 2 % artaraq 79 120 nəfərə çatıb. Bu istiqamətdə həyata keçirilən uçuşların sayı isə ay ərzində 372-yə yüksəlib.

    Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu sərnişinlərə göstərilən xidmətlərin yüksək keyfiyyəti və uçuşların təhlükəsizliyi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Eyni zamanda Azərbaycanı beynəlxalq hava nəqliyyatı xəritəsində mühüm tranzit mərkəzlərindən biri kimi möhkəmləndirir.

    Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu AZAL Aeroport
    Международный аэропорт Гейдар Алиев в августе достиг рекорда, обслужив около 840 тыс. пассажиров
    Nearly 840,000 passengers used Baku Airport in August

    Son xəbərlər

    11:32

    Rumıniyada Beynəlxalq Multikulturalizm Yay Məktəbi keçirilib

    Elm və təhsil
    11:28

    Bu il Azərbaycanda 491 xarici kvalifikasiya tanınmayıb

    Elm və təhsil
    11:28

    DİM imtahandakı tapşırıqların dərsliklərə uyğun olmaması ilə bağlı narazılıqlara aydınlıq gətirib

    Elm və təhsil
    11:27

    "Unibank" neft sektoru işçiləri üçün komissiyasız kredit kampaniyası keçirir

    Maliyyə
    11:27

    Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi yerli, yoxsa əcnəbi olmalıdır? - SORĞU

    Futbol
    11:26

    İran və müttəfiqləri nüvə obyektlərinin müdafiəsi ilə bağlı qətnamə layihəsi hazırlayıblar

    Region
    11:21

    DİM sədri: 2027-ci ildən XI sinif üzrə buraxılış imtahanlarında yeni test modeli tətbiq ediləcək

    Elm və təhsil
    11:21

    Azərbaycan və İsrail arasında miqrasiya sahəsində əlaqələrin inkişafı müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    11:17

    Babək rayonunda elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti