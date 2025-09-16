Международный аэропорт Гейдар Алиев в августе достиг рекорда, обслужив около 840 тыс. пассажиров

Международный аэропорт Гейдар Алиев в августе 2025 года, обслужив около 840 тыс. пассажиров, достиг рекордного показателя.

Как передает Report со ссылкой на сообщение аэропорта, эта цифра является самым высоким результатом за все годы наблюдений по итогам августа. За данный период было выполнено в общей сложности 8 238 рейсов.

В летний сезон наиболее востребованными направлениями у пассажиров стали Стамбул, Анталья, Измир, Дубай и Тбилиси. Среди 38 международных авиакомпаний, обслуживающих данные маршруты, особенно выделились Turkish Airlines, AJet, Fly Dubai, Air Arabia и Wizz Air, продемонстрировав высокий пассажиропоток.

Также зафиксирован отмечен рост числа транзитных пассажиров. Так, в августе этого года транзитом через Международный аэропорт Гейдар Алиев прошло 42 053 пассажира, что на 12,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число пассажиров, перевезенных национальным авиаперевозчиком AZAL по маршруту Баку–Нахчыван–Баку, увеличилось на 2% по сравнению с августом прошлого года и достигло 79 120 человек. Количество рейсов по этому направлению в течение месяца выросло до 372.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает свою деятельность по обеспечению высокого качества обслуживания пассажиров и безопасности полётов, одновременно укрепляя позицию Азербайджана как одного из ключевых транзитных центров на международной авиационной карте.