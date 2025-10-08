İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Naxçıvanın bəzi hissələrində su olmayacaq

    İnfrastruktur
    • 08 oktyabr, 2025
    • 10:51
    Naxçıvanın bəzi hissələrində su olmayacaq

    Naxçıvan şəhərinin bəzi yerlərində içməli suyun verilişində fasilə yaranacaq.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan şəhəri Əliqulu Qəmküsar küçəsi və Babək məhəlləsini içməli su ilə təmin edən magistral xətdə baş verən qəza ilə bağlı suyun verilməsində fasilə olacaq.

    Qeyd edilib ki, oktyabrın 9-u saat 00:00-da başlayacaq təmir-bərpa işlərinin gün ərzində yekunlaşdırılması planlaşdırılır.

    Naxçıvan su fasilə

    Son xəbərlər

    11:09

    Səfir: Azərbaycan Pakistanın səmimi və etibarlı dostudur

    Biznes
    11:09
    Foto

    Azərbaycanda gömrük nəzarətindən gizlədilmiş qızıl külçələr aşkar edilib

    Biznes
    11:09

    Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin rəsmisi vəfat edib

    Fərdi
    11:08

    Azərbaycan və Oman tranzit sektorunda birgə fəaliyyəti müzakirə edib

    Biznes
    11:07

    Aİ ölkələrinin səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    11:06

    ADB: Azərbaycanın KOB sektoru "yaşıl iqtisadiyyat"ın əsas dayağına çevrilir

    Biznes
    11:05

    Vyetnam KOB sahəsində Azərbaycan təcrübəsini öyrənir

    Biznes
    11:04

    ABŞ və Türkiyə Qəzza ilə bağlı sülh danışıqlarına qoşulacaqlar

    Digər ölkələr
    11:03
    Foto

    Leyla Əliyeva Londonda yüksəksəviyyəli iqlim dialoqunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti