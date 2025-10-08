Naxçıvanın bəzi hissələrində su olmayacaq
İnfrastruktur
- 08 oktyabr, 2025
- 10:51
Naxçıvan şəhərinin bəzi yerlərində içməli suyun verilişində fasilə yaranacaq.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan şəhəri Əliqulu Qəmküsar küçəsi və Babək məhəlləsini içməli su ilə təmin edən magistral xətdə baş verən qəza ilə bağlı suyun verilməsində fasilə olacaq.
Qeyd edilib ki, oktyabrın 9-u saat 00:00-da başlayacaq təmir-bərpa işlərinin gün ərzində yekunlaşdırılması planlaşdırılır.
