    Matyaj Han: "Sloveniya və Azərbaycan arasında aviadaşımalar haqqında sazişlə bağlı danışıqlar davam edir"

    İnfrastruktur
    • 27 oktyabr, 2025
    • 15:26
    Matyaj Han: Sloveniya və Azərbaycan arasında aviadaşımalar haqqında sazişlə bağlı danışıqlar davam edir

    Sloveniya və Azərbaycan arasında aviadaşımalar haqqında sazişlə bağlı danışıqlar davam edir.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Sloveniya Respublikasının iqtisadiyyat, turizm və idman naziri Matyaj Han (Matjaž Han) deyib.

    "Hazırda Sloveniya və Azərbaycan arasında təəssüf ki, müntəzəm hava əlaqəsi yoxdur. Birbaşa hava əlaqələrinin ikitərəfli iqtisadi və turizm əlaqələrinin, habelə işgüzar əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addım ola biləcəyi fikri ilə tam razıyıq", - nazir vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycana Sloveniyadan 553 turist gəlib, bu isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 27,7 % çoxdur.

    Müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

    Матяж Хан: Между Словенией и Азербайджаном ведутся переговоры о соглашении по авиаперевозкам
    Matjaž Han: Slovenia, Azerbaijan negotiating air transport agreement

