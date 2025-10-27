Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Матяж Хан: Между Словенией и Азербайджаном ведутся переговоры о соглашении по авиаперевозкам

    Инфраструктура
    • 27 октября, 2025
    • 15:02
    Матяж Хан: Между Словенией и Азербайджаном ведутся переговоры о соглашении по авиаперевозкам

    Переговоры по соглашению об авиаперевозках между Словенией и Азербайджаном продолжаются.

    Об этом сообщил Report министр экономики, туризма и спорта Республики Словения Матяж Хан (Matjaž Han).

    "В настоящее время, к сожалению, регулярного авиасообщения между Словенией и Азербайджаном нет. Мы полностью разделяем мнение, что прямое авиасообщение стало бы важным шагом для укрепления двусторонних экономических и туристических связей, а также для развития делового сотрудничества", - подчеркнул М. Хан.

    Отметим, что в январе-августе 2025 года в Азербайджан прибыло 553 туриста из Словении, что на 27,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по этой ссылке

    Matyaj Han: "Sloveniya və Azərbaycan arasında aviadaşımalar haqqında sazişlə bağlı danışıqlar davam edir"
    Matjaž Han: Slovenia, Azerbaijan negotiating air transport agreement

    Лента новостей