Матяж Хан: Между Словенией и Азербайджаном ведутся переговоры о соглашении по авиаперевозкам
Инфраструктура
- 27 октября, 2025
- 15:02
Переговоры по соглашению об авиаперевозках между Словенией и Азербайджаном продолжаются.
Об этом сообщил Report министр экономики, туризма и спорта Республики Словения Матяж Хан (Matjaž Han).
"В настоящее время, к сожалению, регулярного авиасообщения между Словенией и Азербайджаном нет. Мы полностью разделяем мнение, что прямое авиасообщение стало бы важным шагом для укрепления двусторонних экономических и туристических связей, а также для развития делового сотрудничества", - подчеркнул М. Хан.
Отметим, что в январе-августе 2025 года в Азербайджан прибыло 553 туриста из Словении, что на 27,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по этой ссылке
