İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    İmişlidə Balaca Bazı kanalında əsaslı təmir işləri aparılır

    İnfrastruktur
    • 01 oktyabr, 2025
    • 18:45
    İmişlidə Balaca Bazı kanalında əsaslı təmir işləri aparılır

    İmişli rayonunda Balaca Bazı kanalında əsaslı təmir işləri aparılır.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, sözügedən kanal İmişli Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsinin balansındadır.

    Əsaslı təmir işləri çərçivəsində yeni novlar quraşdırılır. Bununla da kanalda su itkisinin qarşısı alınacaqdır.

    Qeyd edək ki, rayon ərazisində mövcud olan kanalların 430 kilometri beton üzlüklüdür. Cari ildə rayonun Qaralar və Muradallı kəndləri ərazilərində 280 hektar sahəyə xidmət göstərən və uzunluğu 5 600 metr olan su kanalında betonlanma işləri aparılıb.

    Həmçinin Çaxırlı kəndi ərazisində ümumi uzunluğu 1 750 metr olan Künc arx kanalının 750 metr hissəsində novlar quraşdırılıb.

    İmişli su kanalı

    Son xəbərlər

    20:06

    Son sutkada Donetskin Ukraynada olan hissəsinə 1 700-dən çox zərbə endirilib

    Digər ölkələr
    20:01
    Foto

    Rövşən Rüstəmov: "Zəngəzur dəhlizi BTQ ilə birgə tranzit imkanlarını artıracaq"

    İnfrastruktur
    19:55

    Fransa nüvə doktrinasının yenilənməsi üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    19:50

    III MDB Oyunları: Voleybol yarışında daha iki oyun keçirilib

    Komanda
    19:48

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Kopenhagen" komandalarının heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    19:46

    Muğan bölgəsində dabaq xəstəliyinə qarşı kütləvi peyvəndləmə tədbirləri aparılır

    Sağlamlıq
    19:45

    Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan Orta Dəhliz üzrə vahid tarif barədə razılaşıb

    İnfrastruktur
    19:29

    Bakıda külək güclənib, bəzi rayonlarda yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    19:19
    Foto

    MDB Oyunları: Azərbaycanın 24 boksçusu yarımfinalda mübarizə aparacaq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti