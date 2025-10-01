İmişlidə Balaca Bazı kanalında əsaslı təmir işləri aparılır
İnfrastruktur
- 01 oktyabr, 2025
- 18:45
İmişli rayonunda Balaca Bazı kanalında əsaslı təmir işləri aparılır.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, sözügedən kanal İmişli Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsinin balansındadır.
Əsaslı təmir işləri çərçivəsində yeni novlar quraşdırılır. Bununla da kanalda su itkisinin qarşısı alınacaqdır.
Qeyd edək ki, rayon ərazisində mövcud olan kanalların 430 kilometri beton üzlüklüdür. Cari ildə rayonun Qaralar və Muradallı kəndləri ərazilərində 280 hektar sahəyə xidmət göstərən və uzunluğu 5 600 metr olan su kanalında betonlanma işləri aparılıb.
Həmçinin Çaxırlı kəndi ərazisində ümumi uzunluğu 1 750 metr olan Künc arx kanalının 750 metr hissəsində novlar quraşdırılıb.
Son xəbərlər
20:06
Son sutkada Donetskin Ukraynada olan hissəsinə 1 700-dən çox zərbə endirilibDigər ölkələr
20:01
Foto
Rövşən Rüstəmov: "Zəngəzur dəhlizi BTQ ilə birgə tranzit imkanlarını artıracaq"İnfrastruktur
19:55
Fransa nüvə doktrinasının yenilənməsi üzərində işləyirDigər ölkələr
19:50
III MDB Oyunları: Voleybol yarışında daha iki oyun keçirilibKomanda
19:48
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Kopenhagen" komandalarının heyətləri açıqlanıbFutbol
19:46
Muğan bölgəsində dabaq xəstəliyinə qarşı kütləvi peyvəndləmə tədbirləri aparılırSağlamlıq
19:45
Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan Orta Dəhliz üzrə vahid tarif barədə razılaşıbİnfrastruktur
19:29
Bakıda külək güclənib, bəzi rayonlarda yağış yağır - FAKTİKİ HAVAEkologiya
19:19
Foto