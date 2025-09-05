Horadiz–Ağbənd dəmir yolunun tikintisinin 2026-cı ildə tam başa çatdırılması planlaşdırılır
İnfrastruktur
- 05 sentyabr, 2025
- 17:45
Horadiz–Ağbənd dəmir yolunun tikintisinin 2026-cı ildə tam başa çatdırılması planlaşdırılır.
"Report"un Zəngilana ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) Kommunikasiya departamentinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Hacıyev bildirib.
Onun sözlərinə görə, Zəngəzur dəhlizinin ("Tramp marşrutu") reallaşdırılması məqsədilə Azərbaycan dövləti tərəfindən Horadiz–Ağbənd dəmir yolunun tikintisi aparılır: "Dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsi işləri 84 %-i, tikinti-quraşdırma işlərinin 67 %-i başa çatdırılıb".
