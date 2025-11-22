Gürcüstana dəmir yolu ilə daxil olmuş yüklərdə Azərbaycan ilk pilləyə yüksəlib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İnfrastruktur
    • 22 noyabr, 2025
    • 15:19
    Bu ilin III rübündə Gürcüstan ərazisinə dəmir yolu ilə daxil olan yüklərin 32 %-i və yaxud 282,912 min tonu Azərbaycandan göndərilib.

    "Report" bu barədə Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Rusiyanın payı 29,1 %, digər ölkələrin payı isə 38,9 % olub.

    Hesabat dövründə Gürcüstanın dəmir yolları ilə 3,5 milyon ton yük daşınıb ki, bu da illik müqayisədə 1,4 % azdır. Ümumi yüklərin 9,5 %-i ölkədaxili, 32,4 %-i beynəlxalq, 58,1 %-i isə tranzit yüklərin payına düşüb.

    III rübdə yükdaşımaların 37,7 %-ni koks və emal olunmuş neft məhsulları, 20,6 %-ni kimya, kimya məhsulları və süni liflər; rezin və plastik məmulatları, 12,6 %-i metal filizləri, eləcə də mədən və karxana məhsulları təşkil edib.

    Gürcüstan Azərbaycan dəmir yolu

