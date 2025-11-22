Азербайджан стал крупнейшим поставщиком грузов в Грузию по железной дороге

В III квартале этого года 32% или 282,912 тысяч тонн грузов, поступивших на территорию Грузии по железной дороге, было отправлено из Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Согласно информации, доля России составила 29,1%, а доля других стран - 38,9%.

В отчетный период по железным дорогам Грузии было перевезено 3,5 млн тонн грузов, что на 1,4% меньше по сравнению с прошлым годом. 9,5% общего объема грузов приходится на внутренние, 32,4% - на международные, 58,1% - на транзитные перевозки.

В III квартале 37,7% грузоперевозок составили кокс и переработанные нефтепродукты, 20,6% - химическая продукция, химические товары и искусственные волокна; резиновые и пластиковые изделия, 12,6% - металлические руды, а также продукция горнодобывающей промышленности и карьеров.