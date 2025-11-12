İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    BTQ dəmir yolunun ötürücülük qabiliyyəti bu ilin sonuna qədər üç dəfə artacaq

    İnfrastruktur
    • 12 noyabr, 2025
    • 18:13
    BTQ dəmir yolunun ötürücülük qabiliyyəti bu ilin sonuna qədər üç dəfə artacaq

    Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmir yolu xəttinin ötürücülük qabiliyyəti 2025-ci ilin sonuna qədər üç dəfə artacağı gözlənilir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Nazirliyi yanında "Enterprise Development Georgia" agentliyinin İxracın təşviqi şöbəsinin rəhbərinin müavini Ketevan Kebuladze Bakıda keçirilən "Asiya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Monitorinqi 2025"in təqdimat seminarında bildirib.

    K.Kebuladzenin sözlərinə görə, Gürcüstan infrastrukturun inteqrasiyası və modernləşdirilməsi vasitəsilə regional əlaqələri fəal şəkildə inkişaf etdirir.

    "Ölkənin Avropa və Asiyanın kəsişməsindəki coğrafi mövqeyi onu Orta Dəhlizin təbii bir hissəsinə çevirir. Bu dəhliz Asiya və Avropanı birləşdirən strateji marşrutdur. 2024-cü ildə bu istiqamət üzrə konteyner daşımaları əvvəlki illə müqayisədə 15 dəfə artıb. Bu, regional əməkdaşlığın real nəticələr verdiyinin əyani sübutudur. Gürcüstan dəmir yolunu modernləşdirib, Şərq-Qərb avtomobil yolunun tikintisində irəliləyişə nail olub. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun ötürücülük qabiliyyəti 2025-ci ilin sonuna qədər üç dəfə artacaq", - o qeyd edib.

    Bundan əlavə, K.Kebuladze ölkədə Anakliya dərin özüllü dəniz limanının tikintisinin davam etdiyini bildirib: "Layihənin birinci mərhələsində təxminən 600 min TEU buraxılış gücü əlavə olunacaq və ilk gəminin 2029-cu ilə qədər qəbul edilməsi gözlənilir".

    Bakı-Tbilisi-Qars ötürücülük qabiliyyəti Ketevan Kebuladze Gürcüstan
    Пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс утроится к концу 2025 года
    Capacity of Baku-Tbilisi-Kars railway to triple by end of 2025

    Son xəbərlər

    19:17
    Video

    Şəmkirdə yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın olub

    Hadisə
    19:13
    Foto

    Azərbaycan Dünya Bankı ilə dövlət maliyyə idarəçiliyinin rəqəmsallaşdırılması üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Maliyyə
    19:12

    Aİ dezinformasiya və hibrid hücumlardan qorunmaq üçün "Demokratiya qalxanı"nı elan edib

    Digər ölkələr
    19:02

    Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın başlayıb

    Hadisə
    18:44
    Foto

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni başçısı kollektivə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    18:42
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Əliyar Ağayevin səhv qərar qəbul etdiyini təsdiqləyib

    İdman
    18:41

    Nazir müavini: Kino Agentliyinin hesabındakı 4,5 milyon manat layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəlib

    İncəsənət
    18:32

    Aralıq dənizində 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    18:24
    Foto

    Azərbaycan ABŞ-nin Pensilvaniya ştatında səyyar konsulluq xidməti təşkil edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti