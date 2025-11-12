Пропускная способность железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) утроится к концу 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель главы отдела продвижения экспорта Enterprise Development Georgia при Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии Кетеван Кебуладзе во время проходящей в Баку презентации отчета Азиатского банка развития (АБР) "Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025" (Asia SME Monitor 2025).

По словам К.Кебуладзе, Грузия активно развивает региональную связность через интеграцию и модернизацию инфраструктуры.

"Географическое положение страны на перекрестке Европы и Азии делает ее естественной частью Среднего коридора - стратегического маршрута, соединяющего Азию и Европу. Контейнерные перевозки по этому направлению в 2024 году выросли в 15 раз по сравнению с предыдущим годом. Это наглядное подтверждение того, что региональное сотрудничество приносит реальные результаты. Грузия модернизировала железную дорогу, продвинулась в строительстве автомагистрали Восток-Запад, а пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс утроится к концу 2025 года", - отметила она.

Кроме того, К.Кебуладзе сообщила, что в стране продолжается строительство глубоководного порта Анаклия.

"На первом этапе проект добавит около 600 000 TEU пропускной мощности, и первое судно ожидается принять к 2029 году", - добавила представитель грузинского ведомства.