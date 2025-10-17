İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İnfrastruktur
    • 17 oktyabr, 2025
    • 14:16
    BMT rəsmisi: Bakıda təbii qum təpələrinin parklarla əvəzlənməsi ekosistemi poza bilər

    Bakıda təbii qum təpələrinin parklarla əvəzlənməsi ekosistemi poza bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının (UNEP) regional əlaqələndiricisi Mahir Əliyev Bakıda keçirilən III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunda bildirib.

    O, paytaxt və ətrafındakı landşaft dəyişiklikləri ilə bağlı xəbərdarlıq edib: "Əvvəllər qum təpələri ilə xarakterizə olunan ərazilər indi parklara çevrilir. Bu, vizual olaraq gözəl görünsə də, təbii ekosistemin pozulmasına gətirə bilər. Şəhərsalma prosesləri təbiətlə uyğunlaşdırılmış şəkildə aparılmalıdır".

    BMT rəsmisinin sözlərinə görə, "yaşıl" anlayışını həmişə "davamlı" kimi qəbul etmək düzgün deyil: "Bir çox şəhərlərdə parklar, yaşıllıqlar salınır, lakin davamlılıq yalnız düzgün planlaşdırma ilə mümkündür. Məsələn, su qıtlığı olan ərazilərdə çox su tələb edən ağacların əkilməsi davamlı deyil. Bunun əvəzinə yerli iqlimə uyğun növlər seçilməlidir".

