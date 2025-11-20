Bakının Xəqani Rüstəmov küçəsindən Babək prospektinə çıxan hissədə hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq
İnfrastruktur
- 20 noyabr, 2025
- 15:06
Aparılacaq tikinti işləri ilə əlaqədar olaraq, noyabrın 22-də saat 00:00-dan etibarən Bakının Xətai rayonu, Xəqani Rüstəmov küçəsindəki dairədən Babək prospektinə çıxan hissədə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, hərəkətin məhdudlaşdırılması tikinti işləri bitənədək qüvvədə olacaq.
Qeyd edilib ki, sürücülər alternativ olaraq Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsindən istifadə edə bilərlər.
