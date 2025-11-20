В Баку перекроют движение от улицы Хагани Рустамова к проспекту Бабека
Инфраструктура
- 20 ноября, 2025
- 15:30
В Баку полностью ограничат движение транспорта на участке от кольца на улице Хагани Рустамова до проспекта Бабека.
Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Ограничение вводится в связи со строительными работами и вступит в силу с 00:00 22 ноября. Движение будет закрыто до завершения всех работ на данном участке.
Водителям рекомендуют использовать в качестве альтернативного маршрута улицу Наджафгулу Рафиева.
