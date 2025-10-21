Bakının mərkəzi prospektlərindən birində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq
İnfrastruktur
- 21 oktyabr, 2025
- 15:15
Bu gün saat 23:00-dan etibarən Bakı Şəhəri, Səbail rayonu, Neftçilər prospektinin Azadlıq meydanının qarşısından keçən hissəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti işlər tamamlanana qədər məhdudlaşdırılaraq meydan ərazisindən təmin ediləcək.
Bu barədə "Report" Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu səbəbdən, sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları, göstərilən ərazidə hərəkət zamanı ehtiyatlı olmaları, yol nişanlarının tələblərinə və yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etmələri xahiş olunur.
Agentlik yaranan müvəqqəti narahatlığa görə üzr istəyir, anlayış üçün təşəkkür edir.
Son xəbərlər
15:29
Azərbaycan və İran mobil rabitə şəbəkələrinin tənzimlənməsi üzrə texniki razılıq əldə edibİKT
15:26
Azərbaycanın Qazax və Qazaxıstanın Taraz şəhərləri qardaşlaşıbXarici siyasət
15:24
MDB ölkələrinin prokurorları qanunsuz miqrasiya ilə mübarizədə əməkdaşlıq edəcəklərRegion
15:23
"Lənkəran"nın basketbolçusu: "Azərbaycan çempionatı çox rəqabətlidir"Fərdi
15:15
Bakının mərkəzi prospektlərindən birində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaqİnfrastruktur
15:13
Papoyan Qazaxıstandan Ermənistana Azərbaycan vasitəsilə taxıl tədarükü marşrutundan bəhs edibRegion
15:10
Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının alışını sentyabrda 4 dəfə artırıbEnergetika
15:09
Azərbaycan OECD-nin yüksək səviyyəli ekspert qrupunda təmsil olunacaqBiznes
15:07