    В Баку ограничат движение транспорта на участке проспекта Нефтяников

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2025
    • 16:10
    В Баку ограничат движение транспорта на участке проспекта Нефтяников

    Сегодня с 23:00 на проспекте Нефтяников - на участке, проходящем перед площадью Азадлыг в Сабаильском районе Баку - будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ.

    Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, движение будет организовано через территорию площади до завершения работ.

    Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, соблюдать дорожные знаки и правила движения, проявлять осторожность на участке ремонта.

