    • 21 yanvar, 2026
    • 08:27
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

    Hazırda:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    3. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    4. "Ukrayna" dairəsi, "Əhmədli" metrostansiyası istiqamətində;

    5. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nömrəli məktəb-lisey istiqamətində;

    6. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

    7. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    8. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində;

    9. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində;

    10. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

