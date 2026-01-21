На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

4. "Украинский круг", в направлении станции метро "Ахмедли";

5. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

7. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

9. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.