На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 21 января, 2026
- 08:41
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
4. "Украинский круг", в направлении станции метро "Ахмедли";
5. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
7. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
9. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.