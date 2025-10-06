İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Bakıda "Azərbaycan Şəhərsalma Kampaniyası"nın təqdimatı keçirilib

    İnfrastruktur
    • 06 oktyabr, 2025
    • 13:14
    Bakıda Azərbaycan Şəhərsalma Kampaniyasının təqdimatı keçirilib

    ADA Universitetində 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) çərçivəsində "Azərbaycan Şəhərsalma Kampaniyası"nın təqdimatı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) və Azərbaycan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin birgə təşəbbüsü ilə həyata keçirilirən kampaniya şəhərsalma, məskunlaşma, dayanıqlı inkişaf və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə kimi aktual istiqamətləri əhatə edir.

    Kampaniya çərçivəsində tərəfdaşlar tərəfindən forumlar, panel müzakirələr, akademik araşdırmalar, düşərgələr, festivallar, sərgilər, idman və ictimai tədbirlərin təşkili nəzərdə tutulur. Bu təşəbbüslər əhali arasında dayanıqlı və inklüziv şəhərsalma həllərinin təşviqinə, eləcə də yerli və beynəlxalq tərəfdaşlıqların möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcək.

    BMT-nin Məskunlaşma Proqramı yerli qurumları, özəl sektoru, vətəndaş cəmiyyəti və qeyri-hökumət təşkilatlarını, gəncləri, akademik çevrələri və media nümayəndələrini Kampaniyaya qoşulmağa, eləcə də hər kəs üçün təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər məqsədinə töhfə verməyə dəvət edir.

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu WUF13 ADA Universiteti

    Son xəbərlər

    13:16

    III MDB Oyunları: Azərbaycan avarçəkənləri yarışı dörd medalla başa vurub

    Fərdi
    13:14
    Foto

    Bakıda "Azərbaycan Şəhərsalma Kampaniyası"nın təqdimatı keçirilib

    İnfrastruktur
    13:10

    "The Korea Post": Azərbaycan sülh gündəliyinin təşviqini özünün ali borcu hesab edir

    Xarici siyasət
    13:04

    Naxçıvanda 9 musiqi məktəbinin adı dəyişdirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:01

    Ukraynalı gimnast 20 yaşında vəfat edib

    Fərdi
    13:01

    Gəncədə avtomobil piyadaları vurub, ölən var

    Hadisə
    12:56

    Şimali Kiprin Prezidenti Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:55

    Fransa Baş nazirinin istefasından sonra avro ucuzlaşıb

    Maliyyə
    12:49

    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemlərinin idxalına çəkdiyi xərci 4 % azaldıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti