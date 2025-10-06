Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Баку прошла презентация Градостроительной кампании Азербайджана

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2025
    • 13:26
    В Университете ADA в рамках 13-го Всемирного форума по градостроительству (WUF13) состоялась презентация Градостроительной кампании Азербайджана.

    Как сообщает Report, кампания, реализуемая по совместной инициативе Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, охватывает такие актуальные направления, как градостроительство, расселение, устойчивое развитие и борьба с изменением климата.

    В рамках кампании партнерами предусмотрена организация форумов, панельных дискуссий, академических исследований, лагерей, фестивалей, выставок, спортивных и общественных мероприятий. Эти инициативы будут способствовать продвижению устойчивых и инклюзивных градостроительных решений среди населения, а также укреплению местного и международного партнерства.

    Программа ООН по населенным пунктам приглашает местные организации, частный сектор, гражданское общество и неправительственные организации, молодежь, академические круги и представителей медиа присоединиться к Кампании и внести свой вклад в достижение цели создания безопасных и устойчивых городов для всех.

