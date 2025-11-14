İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bakı aeroportu və "Uzbekistan Airports" aviahabların modernləşdirilməsində əməkdaşlığı genişləndirir

    İnfrastruktur
    • 14 noyabr, 2025
    • 17:02
    Bakı aeroportu və Uzbekistan Airports aviahabların modernləşdirilməsində əməkdaşlığı genişləndirir

    Bakının Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu və "Uzbekistan Airports" şirkəti infrastrukturun modernləşdirilməsi və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi istiqamətində birgə işi gücləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Uzbekistan Airports" məlumat yayıb.

    Daşkənddə keçirilən Beynəlxalq Aviasiya-Logistika Forumu çərçivəsində şirkətin İdarə Heyətinin sədri Javlonbek Umarxocayevlə Bakı aeroportunun direktoru Teymur Həsənov arasında danışıqlar aparılıb.

    "Tərəflər iki ölkənin hava limanlarının infrastrukturunun modernləşdirilməsi, sərnişinlərin rahatlığının və təhlükəsizliyinin artırılmasına yönəlmiş ekoloji, enerji qənaətli və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi istiqamətində aparılan genişmiqyaslı işləri müzakirə ediblər. Qeyd edilib ki, hava limanlarının inkişafı nəqliyyat sisteminin davamlı artım strategiyasının ayrılmaz hissəsidir və Özbəkistanla Azərbaycanın tranzit potensialının gücləndirilməsində mühüm rol oynayır", - məlumatda deyilir.

    Bildirilib ki, Bakıda səfərdə olan "Uzbekistan Airports"un nümayəndə heyəti gələcəkdə Özbəkistanda tətbiq etmək üçün hava limanının işinin təşkilini və infrastruktur həllərini öyrənir.

    Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu “Uzbekistan Airports”
    Аэропорт Баку и Uzbekistan Airports расширяют сотрудничество по модернизации авиахабов
    Baku airport, Uzbekistan Airports expanding cooperation to modernize their air hubs

    Son xəbərlər

    17:19

    Azərbaycanın 10 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    17:18

    Kavelaşvili: Bakı və İrəvan arasında sülh regionun cəlbediciliyini artıracaq

    Region
    17:17

    "Zabrat Maşınqayırma Zavodu" özəlləşdirməyə çıxarılıb

    Biznes
    17:15

    ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Hadisə
    17:11

    Milli Məclisdə büdcə zərfinin müzakirə ediləcəyi iclasların tarixi açıqlanıb

    Milli Məclis
    17:08

    Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    17:07

    Mahmud Qurbanov: "Xal qazanmaq üçün təkcə mübarizə aparmaq kifayət etmir, ustalıq da lazımdır"

    Futbol
    17:02

    Bakı aeroportu və "Uzbekistan Airports" aviahabların modernləşdirilməsində əməkdaşlığı genişləndirir

    İnfrastruktur
    17:00
    Foto

    Türk Dünyası Auditorlar Şurasının yaradılması ilə bağlı razılıq əldə olunub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti