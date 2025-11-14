Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Аэропорт Баку и Uzbekistan Airports расширяют сотрудничество по модернизации авиахабов

    Инфраструктура
    • 14 ноября, 2025
    • 16:32
    Аэропорт Баку и Uzbekistan Airports расширяют сотрудничество по модернизации авиахабов

    Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) и Uzbekistan Airports усиливают совместную работу по модернизации инфраструктуры и внедрению передовых технологий.

    Как передает Report, об этом сообщает Uzbekistan Airports.

    Переговоры между председателем правления компании Uzbekistan Airports Жавлонбеком Умарходжаевым и директором Международного аэропорта Баку Теймуром Гасановым прошли в рамках Международного авиационно-логистического форума в Ташкенте.

    "Стороны обсудили масштабную работу, проводимую по модернизации инфраструктуры аэропортов двух стран, внедрению экологических, энергосберегающих и цифровых технологий, направленных на повышение комфорта и безопасности пассажиров. Отмечалось, что развитие аэропортов является неотъемлемой частью стратегии устойчивого роста транспортной системы и играет важную роль в укреплении транзитного потенциала Узбекистана и Азербайджана", - говорится в сообщении.

    В информации отмечается, что делегация Uzbekistan Airports находится в Баку, где изучает инфраструктурные решения и организацию работы аэропорта для дальнейшего внедрения в Узбекистане.

    Bakı aeroportu və "Uzbekistan Airports" aviahabların modernləşdirilməsində əməkdaşlığı genişləndirir
    Baku airport, Uzbekistan Airports expanding cooperation to modernize their air hubs

    Лента новостей