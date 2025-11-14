Аэропорт Баку и Uzbekistan Airports расширяют сотрудничество по модернизации авиахабов

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) и Uzbekistan Airports усиливают совместную работу по модернизации инфраструктуры и внедрению передовых технологий.

Как передает Report, об этом сообщает Uzbekistan Airports.

Переговоры между председателем правления компании Uzbekistan Airports Жавлонбеком Умарходжаевым и директором Международного аэропорта Баку Теймуром Гасановым прошли в рамках Международного авиационно-логистического форума в Ташкенте.

"Стороны обсудили масштабную работу, проводимую по модернизации инфраструктуры аэропортов двух стран, внедрению экологических, энергосберегающих и цифровых технологий, направленных на повышение комфорта и безопасности пассажиров. Отмечалось, что развитие аэропортов является неотъемлемой частью стратегии устойчивого роста транспортной системы и играет важную роль в укреплении транзитного потенциала Узбекистана и Азербайджана", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что делегация Uzbekistan Airports находится в Баку, где изучает инфраструктурные решения и организацию работы аэропорта для дальнейшего внедрения в Узбекистане.