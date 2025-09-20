Azərbaycanda yük daşımaları 3 %-ə yaxın artıb
İnfrastruktur
- 20 sentyabr, 2025
- 12:27
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri 158 milyon ton yük daşıyıb.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə 4,3 milyon ton və yaxud 2,8 % çoxdur.
8 ay ərzində nəqliyyatçılar 1 milyard 360,1 milyon sərnişinə xidmət göstəriblər. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 66,7 milyon sərnişin və yaxud 5,2 % çoxdur.
Hesabat dövründə qeyri-dövlət sektoruna məxsus nəqliyyat vasitələri ilə daşınmış yüklərin həcmi 5,5 % artıb, daşınmış yüklərin ümumi həcmində bu sektorun xüsusi çəkisi 78,5 % təşkil edib.
Son xəbərlər
13:18
Azərbaycanın qadın cüdoçuları Fransada təlim-məşq toplanışına qatılıblarFərdi
13:10
Foto
"Global Media Group" "Xəzəri qoruyaq" ekoloji aksiyasına qoşulubEkologiya
13:00
İki il əvvəl Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa edilibDaxili siyasət
12:58
Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin təkbətək görüşü olubXarici siyasət
12:57
Rusiyanın Dneprə endirdiyi zərbələr nəticəsində yaralananların sayı 30-a çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
12:55
Foto
Ruanda Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olubXarici siyasət
12:53
Könül Nurullayeva: Azərbaycan suverenliyini tam bərpa etməklə regionda yeni reallıqlar yaratdıXarici siyasət
12:50
Paşinyan: Türkiyə-Ermənistan normallaşması bizim üçün Aİ ilə quru əlaqəsini təmin edəcəkRegion
12:48
Foto