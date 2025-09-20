İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Azərbaycanda yük daşımaları 3 %-ə yaxın artıb

    İnfrastruktur
    • 20 sentyabr, 2025
    • 12:27
    Azərbaycanda yük daşımaları 3 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri 158 milyon ton yük daşıyıb.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə 4,3 milyon ton və yaxud 2,8 % çoxdur.

    8 ay ərzində nəqliyyatçılar 1 milyard 360,1 milyon sərnişinə xidmət göstəriblər. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 66,7 milyon sərnişin və yaxud 5,2 % çoxdur.

    Hesabat dövründə qeyri-dövlət sektoruna məxsus nəqliyyat vasitələri ilə daşınmış yüklərin həcmi 5,5 % artıb, daşınmış yüklərin ümumi həcmində bu sektorun xüsusi çəkisi 78,5 % təşkil edib.

    yük daşıma nəqliyyat qeyri-dövlət sektoru

    Son xəbərlər

    13:18

    Azərbaycanın qadın cüdoçuları Fransada təlim-məşq toplanışına qatılıblar

    Fərdi
    13:10
    Foto

    "Global Media Group" "Xəzəri qoruyaq" ekoloji aksiyasına qoşulub

    Ekologiya
    13:00

    İki il əvvəl Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa edilib

    Daxili siyasət
    12:58

    Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    12:57

    Rusiyanın Dneprə endirdiyi zərbələr nəticəsində yaralananların sayı 30-a çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:55
    Foto

    Ruanda Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    12:53

    Könül Nurullayeva: Azərbaycan suverenliyini tam bərpa etməklə regionda yeni reallıqlar yaratdı

    Xarici siyasət
    12:50

    Paşinyan: Türkiyə-Ermənistan normallaşması bizim üçün Aİ ilə quru əlaqəsini təmin edəcək

    Region
    12:48
    Foto

    Uqanda Dövlət Prokurorluğunun direktoru Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti