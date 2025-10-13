İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Azərbaycanda nadir heyvan heykəli sındırılıb

    İncəsənət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 15:19
    Azərbaycanda nadir heyvan heykəli sındırılıb

    Cəlilabad rayonu Buravar kəndi ərazisində yerləşən, yeni aşkar edilmiş abidə kimi qeydə alınan dekorativ-tətbiqi sənət nümunəsi olan daş heykələ (kəl - erkək camış) naməlum şəxslər tərəfindən müdaxilə olunub.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, heykəlin müəyyən hissələri sındırılaraq ona ziyan vurulub.

    Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin Salyan Regional İdarəsinin Cəlilabad rayonu üzrə əməkdaşları monitorinq zamanı heykələ müdaxilə olunduğunu müəyyən ediblər.

    Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət olunub.

    Foto
    В Азербайджане подверглась вандализму уникальная статуя

    Son xəbərlər

    16:17

    Tramp: İran İsrailin mövcudluq hüququnu tanımalıdır

    Digər ölkələr
    16:14

    Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıb

    Ekologiya
    16:12

    Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıb

    Energetika
    16:11

    Azərbaycanın qadın FIFA referisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    16:11

    İlham Əliyev Misirdə bir sıra ölkələrin liderləri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:09

    ABŞ "Hizbullah"ın tərksilah edilməsi ilə bağlı Livanın səylərini dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    16:08

    İdman könüllülərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib

    Fərdi
    16:04

    Naxçıvanda səyyar aqronom xidmətinə start verilib

    ASK
    16:02

    ABŞ Prezidenti: Ukraynadakı münaqişəni həll etmək elə də asan deyil

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti