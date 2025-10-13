Azərbaycanda nadir heyvan heykəli sındırılıb
İncəsənət
13 oktyabr, 2025
- 15:19
Cəlilabad rayonu Buravar kəndi ərazisində yerləşən, yeni aşkar edilmiş abidə kimi qeydə alınan dekorativ-tətbiqi sənət nümunəsi olan daş heykələ (kəl - erkək camış) naməlum şəxslər tərəfindən müdaxilə olunub.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, heykəlin müəyyən hissələri sındırılaraq ona ziyan vurulub.
Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin Salyan Regional İdarəsinin Cəlilabad rayonu üzrə əməkdaşları monitorinq zamanı heykələ müdaxilə olunduğunu müəyyən ediblər.
Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət olunub.
