В Азербайджане подверглась вандализму уникальная статуя
Искусство
- 13 октября, 2025
- 16:05
В селе Буравар Джалилабадского района неизвестные совершили акт вандализма в отношении уникальной каменной статуи буйвола, являющейся образцом декоративно-прикладного искусства.
Как передает муганское бюро Report, отдельные части статуи были повреждены в результате умышленных действий.
Сотрудники Джалилабадского районного отдела Сальянского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия выявили факт вандализма во время мониторинга.
По данному факту в правоохранительные органы направлено обращение.
