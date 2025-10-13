Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Азербайджане подверглась вандализму уникальная статуя

    Искусство
    • 13 октября, 2025
    • 16:05
    В Азербайджане подверглась вандализму уникальная статуя

    В селе Буравар Джалилабадского района неизвестные совершили акт вандализма в отношении уникальной каменной статуи буйвола, являющейся образцом декоративно-прикладного искусства.

    Как передает муганское бюро Report, отдельные части статуи были повреждены в результате умышленных действий.

    Сотрудники Джалилабадского районного отдела Сальянского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия выявили факт вандализма во время мониторинга.

    По данному факту в правоохранительные органы направлено обращение.

