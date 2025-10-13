Президент Ильхам Алиев провел встречи с лидерами ряда зарубежных стран Внешняя политика

Трамп предложил создать "Совет мира" для восстановления Газы Другие страны

ЕС готов пересмотреть предложения по санкциям против Израиля Другие страны

Делегация ЦБА отправилась с рабочим визитом в ​​США Финансы

Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 642 млн манатов с госгарантией Финансы

Дональд Трамп: Иран должен признать право Израиля на существование Другие страны

Фото В Азербайджане подверглась вандализму уникальная статуя Искусство

Комиссар Вархели отверг обвинения в шпионаже против ЕС Другие страны