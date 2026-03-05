İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Rəşad Nəbiyev "BlackRock"la birgə işlərin ilkin nəticələrini müzakirə edib

    İKT
    • 05 mart, 2026
    • 11:48
    Rəşad Nəbiyev BlackRockla birgə işlərin ilkin nəticələrini müzakirə edib

    Azərbaycan və ABŞ-nin "BlackRock" şirkəti arasında rəqəmsal infrastruktura, süni intellekt ekosisteminə, regional məlumat mərkəzinin qurulmasına və hava nəqliyyatı infrastrukturuna investisiyaların cəlb edilməsi ilə əlaqədar birgə işlərin ilkin nəticələri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "Londonda "BlackRock" şirkətinin Maliyyə və Strateji İnvestorlar Qrupunun qlobal rəhbəri Çarlz Hatami ilə görüş keçirdik. Görüşdə Davosda Prezident İlham Əliyev tərəfindən "BlackRock" və onun törəmə şirkəti "Global Infrastructure Partners" ilə imzalanmış Niyyət Memorandumu çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafı məsələlərini müzakirə etdik", - deyə nazir qeyd edib.

    Rəşad Nəbiyev BlackRockla birgə işlərin ilkin nəticələrini müzakirə edib
    Rəşad Nəbiyev BlackRockla birgə işlərin ilkin nəticələrini müzakirə edib

    Azərbaycan BlackRock Rəşad Nəbiyev Çarlz Hatami investisiya

    Son xəbərlər

    12:00

    Bakıda idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokuna start verilib

    Fərdi
    11:57

    Almaniya Yaxın Şərq ölkələrindən 250 vətəndaşını geri qaytarıb

    Digər ölkələr
    11:56

    Azərbaycanın vergi sistemində yeni idarəetmə modeli tətbiq olunacaq

    Maliyyə
    11:56

    4SİM: 3 pilot təşkilata dəstək göstərilib

    İKT
    11:53

    ADY: Son 10 gündə hərəkətdə olan sərnişin qatarlarına 5 dəfə daş atılıb

    İnfrastruktur
    11:48
    Foto

    Rəşad Nəbiyev "BlackRock"la birgə işlərin ilkin nəticələrini müzakirə edib

    İKT
    11:47

    Rusiya Xarkov və Dnepropetrovska zərbələr endirib, yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:45
    Foto

    AMB sədri BFB-yə bazarın institusional əsaslarının gücləndirilməsini tövsiyyə edib

    Maliyyə
    11:41

    Nazir: "Azərbaycandakı vergi və gömrük güzəştləri investorlar üçün əlavə imkanlar yaradır"

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti