İRİA rəsmisi: "Gənclər üçün müxtəlif proqramlar həyata keçirilir"
- 29 noyabr, 2025
- 11:13
İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi (İRİA) İKT sahəsində fəaliyyət göstərən gənclərin formalaşdırılması, onların bu sahədə ən yüksək, beynəlxalq səviyyəli biliklərə malik olması üçün müxtəlif sayda proqramlar həyata keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Agentliyin İdarə Heyətinin sədr müavini Rəşad Xalıqov təmsil etdiyi qurumun təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən "İKT Karyera Sərgisi"ndə bildirib.
"Biz indiyə qədər 10 mindən çox şəxsin bu sahədə müxtəlif qısamüddətli və uzunmüddətli proqramlardan keçərək biliklərə yiyələnməsinə, beynəlxalq səviyyəli şirkətlərdə təcrübə keçməsinə şərait yaratmışıq. Bu mənada müxtəlif sayda layihələr icra etmişik. Bir neçə layihəni xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim. Çünki bunlar Azərbaycanda yeni dövr üçün əhəmiyyətli olacaq insan kapitalı baxımından mühüm layihələrdən biridir. Biz son dövrlərdə, xüsusilə ABŞ-də bu sahədə ixtisaslaşmış şirkətlərin ölkəyə gətirilməsi, onların bilik və bacarıqlarının ölkəyə transfer olunması və eyni zamanda, ölkəmizdə bu sahədə fəaliyyət göstərən gənclərin formalaşdırılması üçün layihələr icra edirik", - deyə o qeyd edib.
R.Xalıqov əlavə edib ki, İRİA ABŞ-nin nüfuzlu şirkəti - "Anderson" ilə birlikdə yeni bir proqram təsis edib: "200-dən çox gənc ən yüksək səviyyəli biliklər və bacarıqlar əldə etmək üçün birillik proqram keçirlər. Bizim belə proqramlarımız mütəmadi olaraq davam etdirilir. Düşünürəm ki, bu mənada xüsusilə ölkədə fəaliyyət göstərən şirkətlər və universitetlər ilə əməkdaşlığımız çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər və universitetlərlə belə layihələri mütəmadi olaraq icra edirik".