İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    İqtisadiyyat Nazirliyi: Azərbaycanda superkompüter infrastrukturunun qurulurmasına başlanılıb

    İKT
    • 26 noyabr, 2025
    • 16:43
    İqtisadiyyat Nazirliyi: Azərbaycanda superkompüter infrastrukturunun qurulurmasına başlanılıb

    Təxminlərə görə, süni intellekt 2040-cı ilə qədər qlobal iqtisadiyyata təxminən 20 trilyon ABŞ dolları həcmində əlavə dəyər qazandıra bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müşaviri Rauf Nəcəfli II Beynəlxalq Xəzər İnnovasiya Forumu-2025 ("Caspian Innovation Forum 2025") çərçivəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın süni intellekt strategiyası ölkənin rəqəmsal gələcəyinin formalaşdırılmasında, innovasiyaların təşviqində və iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılmasında mühüm rol oynayır.

    "Strategiyanın əsas prioritetləri məlumat infrastrukturunun gücləndirilməsi, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması və əlverişli biznes mühitinin yaradılmasıdır. Bu istiqamətlər üzrə artıq konkret addımlar atılır və onların biri də infrastrukturun, xüsusilə superkompüter sisteminin qurulması ilə bağlıdır", - deyə o qeyd edib.

    R. Nəcəfli bildirib ki, dövlət qurumları və özəl sektor üçün data əsaslı həllərin geniş tətbiqini təmin etmək məqsədilə nazirlik superkompüter infrastrukturunun yaradılmasına başlayıb:

    "Yeni superkompüter sənayedə proseslərin optimallaşdırılması, enerji səmərəliliyinin artırılması, prediktiv analitika, həmçinin süni intellekt əsaslı istehsalın idarə edilməsi kimi sahələrdə geniş imkanlar açacaq".

    Onun fikrincə, qlobal miqyasda böyük həcmli məlumatların emalı və dəqiq analitika sənaye rəqabətliliyinin əsas tələbinə çevrildiyi bir dövrdə bu infrastruktur Azərbaycanda sənayenin yeni nəsil texnologiyalara keçidini sürətləndirəcək və innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın formalaşmasına ciddi töhfə verəcək.

    II Beynəlxalq Xəzər İnnovasiya Forumu-2025 Rauf Nəcəfli süni intellekt

    Son xəbərlər

    17:15

    Sənaye məhəlləsinin rezidentinin qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə rüsum tutulacaq

    Sənaye
    17:14

    Ermənistanda partlayış və yanğın nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb

    Region
    17:11

    Elm və təhsil naziri Ağcabədidə vətəndaşları qəbul edəcək

    Elm və təhsil
    17:11

    "Ödəniş xidməti təchizatçıları arasında hesablaşmaların həyata keçirilməsi Qaydası" təsdiqlənib

    Maliyyə
    17:06

    Əli Əsədov Rusiya Dəmir Yollarının baş direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:06

    Azərbaycan Çinlə maliyyə texnologiyalarının inkişafını müzakirə edəcək

    Maliyyə
    17:02
    Foto

    "AccessBank" və "Neurotime" süni intellekt sahəsində tədris təşəbbüsünə start veriblər

    Maliyyə
    17:01

    "Naxçıvan" basketbol klubu yeni transferini açıqlayıb

    Komanda
    17:01

    Meksika səfiri: Bakı və Mexiko siyasi məsləhətləşmələrin yeni raundunun keçirilməsi üzərində işləyir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti