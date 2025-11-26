Минэкономики: В Азербайджане началось создание инфраструктуры суперкомпьютера

Искусственный интеллект может принести мировой экономике дополнительную стоимость в размере примерно $20 трлн к 2040 году.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра экономики Азербайджана Рауф Наджафли в рамках II Международного Каспийского инновационного форума-2025.

По его словам, стратегия Азербайджана в области ИИ играет ключевую роль в формировании цифрового будущего страны, стимулировании инноваций и повышении конкурентоспособности экономики.

"Основные приоритеты стратегии - укрепление информационной инфраструктуры, подготовка высококвалифицированных кадров и создание благоприятной бизнес-среды. По этим направлениям уже предпринимаются конкретные шаги, один из которых связан с созданием инфраструктуры, особенно системы суперкомпьютеров", - отметил он.

Наджафли сообщил, что для обеспечения широкого применения решений на основе данных для государственных учреждений и частного сектора министерство приступило к созданию суперкомпьютерной инфраструктуры:

"Новый суперкомпьютер откроет широкие возможности в таких областях, как оптимизация промышленных процессов, повышение энергоэффективности, предиктивная аналитика, а также управление производством на основе ИИ".

Он отметил, что в эпоху, когда обработка больших объемов данных и точная аналитика становятся основным требованием промышленной конкурентоспособности в глобальном масштабе, эта инфраструктура ускорит переход промышленности Азербайджана к технологиям нового поколения и внесет серьезный вклад в формирование инновационно-ориентированной экономики.