Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Минэкономики: В Азербайджане началось создание инфраструктуры суперкомпьютера

    ИКТ
    • 26 ноября, 2025
    • 17:29
    Минэкономики: В Азербайджане началось создание инфраструктуры суперкомпьютера

    Искусственный интеллект может принести мировой экономике дополнительную стоимость в размере примерно $20 трлн к 2040 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил советник министра экономики Азербайджана Рауф Наджафли в рамках II Международного Каспийского инновационного форума-2025.

    По его словам, стратегия Азербайджана в области ИИ играет ключевую роль в формировании цифрового будущего страны, стимулировании инноваций и повышении конкурентоспособности экономики.

    "Основные приоритеты стратегии - укрепление информационной инфраструктуры, подготовка высококвалифицированных кадров и создание благоприятной бизнес-среды. По этим направлениям уже предпринимаются конкретные шаги, один из которых связан с созданием инфраструктуры, особенно системы суперкомпьютеров", - отметил он.

    Наджафли сообщил, что для обеспечения широкого применения решений на основе данных для государственных учреждений и частного сектора министерство приступило к созданию суперкомпьютерной инфраструктуры:

    "Новый суперкомпьютер откроет широкие возможности в таких областях, как оптимизация промышленных процессов, повышение энергоэффективности, предиктивная аналитика, а также управление производством на основе ИИ".

    Он отметил, что в эпоху, когда обработка больших объемов данных и точная аналитика становятся основным требованием промышленной конкурентоспособности в глобальном масштабе, эта инфраструктура ускорит переход промышленности Азербайджана к технологиям нового поколения и внесет серьезный вклад в формирование инновационно-ориентированной экономики.

    Рауф Наджафли Каспийский инновационный форум-2025 искусственный интеллект
    İqtisadiyyat Nazirliyi: Azərbaycanda superkompüter infrastrukturunun qurulmasına başlanılıb

    Последние новости

    17:38

    На Филиппинах в результате ДТП погибли 11 человек

    Другие страны
    17:29

    Минэкономики: В Азербайджане началось создание инфраструктуры суперкомпьютера

    ИКТ
    17:28

    Кассационный суд Франции отклонил апелляцию Саркози

    Другие страны
    17:25

    Азербайджан готовится к тестированию средств криптозащиты

    ИКТ
    17:22

    Вильнюсский аэропорт закрыт из-за выкатившегося самолета

    Другие страны
    17:21

    Узбекистан и ЕС нацелены на усиление стратегического партнерства

    В регионе
    17:16

    Французская KAPPA представит инструменты для анализа скважин на месторождении "Умид-Бабек" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    17:15

    Каллас: Если бы РФ могла, она уже выиграла бы войну в Украине

    Другие
    17:14

    Президент ОАЭ обсудил с министром юстиции Азербайджана сотрудничество в правовой сфере

    Внешняя политика
    Лента новостей