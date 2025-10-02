İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 3 ayda 30 % azalıb

    İKT
    • 02 oktyabr, 2025
    • 13:29
    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 3 ayda 30 % azalıb

    Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanın elektron cihaz bazarında (kompüter, mobil cihaz və planşetlər) mobil cihazların payı 56,66 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, avqust ayına nisbətən 10,22 faiz bəndi, bir il əvvələ nisbətən isə 16,08 faiz bəndi azdır. Beləliklə mobil cihazların bazar payı ardıcıl olaraq üçüncü aydır azalır (ümumi azalma 30 % təşkil edib).

    Kompüterlərin bazar payı aylıq 10,34 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 16,41 faiz bəndi artaraq 42,78 % olub.

    Sentyabrda planşetlərin bazar payı 0,56 % təşkil edib. Bu, əvvəlki aya nisbətən 0,13 faiz bəndi, bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə isə 0,33 faiz bəndi azdır.

    Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане сократилась на 30% за 3 месяца

