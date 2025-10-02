Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане сократилась на 30% за 3 месяца

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    В сентябре этого года доля мобильных устройств на рынке электронных устройств Азербайджана (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) составила 56,66%, что на 10,22 процентных пункта меньше, чем в августе, и на 16,08 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на недавний отчет агентства Statcounter.

    Таким образом, рыночная доля мобильных устройств снижается третий месяц подряд (общее снижение составило 30%).

    Рыночная доля компьютеров увеличилась на 10,34 процентных пункта за месяц и на 16,41 процентных пункта в годовом исчислении - до 42,78%.

    В сентябре рыночная доля планшетов составила 0,56%, что на 0,13 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце, и на 0,33 процентных пункта меньше показателя годичной давности.

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 3 ayda 30 % azalıb

