Xırdalanda 15 yaşlı oğlan hündürlükdən yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 01 noyabr, 2025
- 14:17
Xırdalan şəhərində 15 yaşlı oğlan hündürlükdən yıxılaraq ölüb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin "Kristal Abşeron" yaşayış kompleksində qeydə alınıb.
2010-cu il təvəllüdlü İ.Quliyev ehtiyatsızlıq nəticəsində hündürlükdən yıxılaraq aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı Abşeron Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
