В Хырдалане 15-летний подросток погиб, упав с высоты
Происшествия
- 01 ноября, 2025
- 15:10
В городе Хырдалане 15-летний подросток погиб, упав с высоты.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в жилом комплексе "Кристалл Абшерон".
И.Гулиев (2010 г.р.) по неосторожности упал с высоты и от полученных травм скончался.
По факту в Абшеронской районной прокуратуре ведется расследование.
