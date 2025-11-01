В Хырдалане 15-летний подросток погиб, упав с высоты

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Происшествия
    • 01 ноября, 2025
    В городе Хырдалане 15-летний подросток погиб, упав с высоты.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в жилом комплексе "Кристалл Абшерон".

    И.Гулиев (2010 г.р.) по неосторожности упал с высоты и от полученных травм скончался.

    По факту в Абшеронской районной прокуратуре ведется расследование.

