    Xəzər dənizində köməksiz vəziyyətdə qalan üç balıqçı xilas edilib

    Hadisə
    • 01 noyabr, 2025
    • 10:12
    Xəzər dənizində köməksiz vəziyyətdə qalan üç balıqçı xilas edilib

    Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsində dənizdə köməksiz qalan üç balıqçı xilas edilib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu sahildən təxminən 500 metr məsafədə dənizdə qayalıq ərazidə köməksiz vəziyyətdə qalan balıqçıları - 1985-ci il təvəllüdlü Azər Elxan oğlu Məmmədov, 1990-cı il təvəllüdlü Namiq Şükür oğlu Həsənov və 1985-cı il təvəllüdlü Cəmaləddin Nuhin oğlu Cəfərovu sahilə çıxarıblar.

    Xəzər dənizində köməksiz vəziyyətdə qalan üç balıqçı xilas edilib

