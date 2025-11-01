Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    В поселке Бузовна спасли трех рыбаков, оказавшихся в беспомощном состоянии в море

    Происшествия
    • 01 ноября, 2025
    • 10:32
    В поселке Бузовна спасли трех рыбаков, оказавшихся в беспомощном состоянии в море

    В поселке Бузовна Хазарского района Баку спасли трех рыбаков, которые оказались в беспомощном состоянии в Каспийском море.

    Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Рыбаки Азер Мамедов (1985 г.р.), Намиг Гасанов (1990 г.р.) и Джамаладдин Джафаров (1985 г.р.) находились примерно в 500 метрах от берега на каменистом участке. Все трое были доставлены на берег спасателями Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

    В поселке Бузовна спасли трех рыбаков, оказавшихся в беспомощном состоянии в море

    рыбаки беспомощное состояние МЧС Бузовна
    Видео
    Xəzər dənizində köməksiz vəziyyətdə qalan üç balıqçı xilas edilib

    Последние новости

    11:07

    Ильхам Алиев поздравил президента Алжира по случаю национального праздника

    Внешняя политика
    11:07

    Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос почти на 7%

    Финансы
    10:58

    Самия Сулуху Хассан переизбрана президентом Танзании

    Другие страны
    10:52

    Пограничники пресекли выезд свыше 500 человек с запретом на пересечение границы Азербайджана

    Внутренняя политика
    10:50

    ГПС: В октябре на госгранице обнаружено и изъято более 489 кг наркотиков

    Происшествия
    10:48

    ВС РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Николаеву, есть раненые

    Другие страны
    10:41

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    10:34

    Трамп-младший посетит Армению

    Другие страны
    10:32
    Видео

    В поселке Бузовна спасли трех рыбаков, оказавшихся в беспомощном состоянии в море

    Происшествия
    Лента новостей