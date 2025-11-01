В поселке Бузовна спасли трех рыбаков, оказавшихся в беспомощном состоянии в море

В поселке Бузовна Хазарского района Баку спасли трех рыбаков, которые оказались в беспомощном состоянии в Каспийском море.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Рыбаки Азер Мамедов (1985 г.р.), Намиг Гасанов (1990 г.р.) и Джамаладдин Джафаров (1985 г.р.) находились примерно в 500 метрах от берега на каменистом участке. Все трое были доставлены на берег спасателями Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.