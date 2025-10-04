İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Xaçmazda məişət tullantılarının yığılıb qalması narazılıq yaradıb

    Hadisə
    • 04 oktyabr, 2025
    • 12:45
    Xaçmazda məişət tullantılarının yığılıb qalması narazılıq yaradıb

    Xaçmaz şəhərində məişət tullantılarının daşınmasında ciddi çətinliklər müşahidə olunur.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, şəhərin müxtəlif küçələrində günlərlə qalaqlanan tullantılar sakinlərin narazılığına, həmçinin xoşagəlməz mənzərə və üfunət qoxusunun yaranmasına səbəb olub.

    Sakinlər bildiriblər ki, tullantılar vaxtında daşınmadığından xəstəlik riski artır, ətraf mühit çirklənir:

    "Dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət etmişik, amma nəticə yoxdur. Günlərlə qalaqlanan tullantıları bəzən özümüz yandırmaq məcburiyyətində qalırıq. İstəyimiz odur ki, tullantılar yalnız çəkiliş vaxtı yox, hər zaman vaxtında daşınsın".

    Məsələ ilə bağlı Xaçmaz şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Rahil Mahmudov "Report"un yerli bürosunun sorğusuna cavabında problemin səbəbini texniki nasazlıqla izah edib:

    "Mövcud problem texnikaların nasazlığı ilə bağlıdır. Çoxu artıq istismar müddətini başa vurub. Hazırda tullantıların daşınması bərpa olunub. Rayona yeni xüsusi texnika da ayrılıb. Sənədləşmə işləri aparılır, yekunlaşdıqdan sonra istifadəyə veriləcək. Bundan sonra tullantıların daşınmasında problem olmayacaq".

