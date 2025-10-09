Sumqayıtda narkotikin təsiri altında olan marşrut avtobusu sürücüsü həbs edilib
Hadisə
- 09 oktyabr, 2025
- 13:27
Sumqayıtda 123 saylı marşrut xətti üzrə hərəkət edən 50-AF-276 dövlət qeydiyyat nişanlı sərnişin avtobusunu idarə edən sürücü Şahin İbrahimovun narkotik maddə qəbul etdiyi barədə şübhə yarandığından saxlanılaraq tibbi müayinəyə aparılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, müayinə zamanı Ş.İbrahimovun narkotik maddə qəbul etdiyi müəyyən olunub. Onun barəsində inzibati protokol tərtib edilərək məhkəməyə göndərilib.
Məhkəmənin qərarı ilə Ş.İbrahimov 2 il müddətinə sürücülük hüququndan məhrum edilməklə 30 gün müddətinə inzibati qaydada həbs olunub.
Son xəbərlər
14:30
Ombudsman əməkdaşı: İxtisaslı psixoloji yardıma müraciət etmək bir çoxları üçün çətin qərardırSosial müdafiə
14:29
Vençur fondu: Fintexlər sərt tənzimləmədən əziyyət çəkirlərMaliyyə
14:26
Davud Rüstəmov: Bəzi qurumlar kibertəhlükəsizlik üçün minimal tələbələri belə təmin etmirlərİKT
14:25
İsrail həbsxanalarından 2 mindən çox fələstinli azad ediləcəkDigər ölkələr
14:23
İsrailin saxladığı üç türkiyəli deputat Azərbaycana gətirilir -YENİLƏNİBRegion
14:22
Ursula fon der Lyayen ikinci dəfə etimadsızlıq votumundan yayınırDigər ölkələr
14:20
"Aqrarkredit" BOKT-un nizamnamə kapitalı 60 %-dən çox artırılıbMaliyyə
14:15
Foto
Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri görüşübHərbi
14:14