Sumqayıtda evdə 50 yaşlı kişinin meyiti tapılıb
Hadisə
- 08 sentyabr, 2025
- 20:06
Sumqayıtda evdə 50 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Qurd dərəsi bağlar massivində qeydə alınıb.
1975-ci il təvəllüdlü Yaşar Əsabəli oğlu Sadıqovun meyiti öz yaşadığı evdə meyiti aşkar olunub.
Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
21:26
Gürcüstan DİN aksiyaçılara xəbərdarlıq edibRegion
21:20
Netanyahu Qəzza sakinlərini şəhəri tərk etməyə çağırıbDigər ölkələr
21:20
Foto
ASF III MDB Oyunları ərəfəsində Gəncədə təlim-məşq toplanışına başlayıbFərdi
21:12
Fransanın Baş naziri etimadı doğrultmayıb, parlamentdə çoxluq hökumətin əleyhinə çıxıbDigər ölkələr
21:10
"Akkuyu" AES Türkiyəyə 50 milyard dollar töhfə verəcəkRegion
21:06
Şimali Makedoniya Azərbaycan tədarükləri hesabına elektrik stansiyalarını qaza çevirməyi planlaşdırırEnergetika
21:00
Ukrayna üzrə "Ramştayn" formatlı görüş sentyabrın 9-da Londonda keçiriləcəkDigər ölkələr
20:58
Fransada müxalifəti Baş nazir Bayrunu dəstəkləməyəcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
20:51