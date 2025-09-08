İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Sumqayıtda evdə 50 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

    Hadisə
    • 08 sentyabr, 2025
    • 20:06
    Sumqayıtda evdə 50 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

    Sumqayıtda evdə 50 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Qurd dərəsi bağlar massivində qeydə alınıb.

    1975-ci il təvəllüdlü Yaşar Əsabəli oğlu Sadıqovun meyiti öz  yaşadığı evdə meyiti aşkar olunub. 

    Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.

