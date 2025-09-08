В Сумгайыте в доме обнаружено тело 50-летнего мужчины
- 08 сентября, 2025
- 20:16
В Сумгайыте в доме в жилом массиве Гурд дереси обнаружено тело мужчины.
Как сообщает местное бюро Report, в частном доме было обнаружено тело Яшара Садыгова, 1975 года рождения.
По факту прокуратура Сумгайыта начала расследование.
