ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа

    В Сумгайыте в доме обнаружено тело 50-летнего мужчины

    Происшествия
    • 08 сентября, 2025
    • 20:16
    В Сумгайыте в доме обнаружено тело 50-летнего мужчины

    В Сумгайыте в доме в жилом массиве Гурд дереси обнаружено тело мужчины.

    Как сообщает местное бюро Report, в частном доме было обнаружено тело Яшара Садыгова, 1975 года рождения.

    По факту прокуратура Сумгайыта начала расследование.

    Сумгайыт погибший тело мужчины
    Sumqayıtda evdə 50 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

    Последние новости

    21:31

    Эрдоган: Вклад АЭС "Аккую" в ВВП Турции составит $50 млрд

    В регионе
    21:14

    Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город

    Другие страны
    21:07

    FT: США информировали союзников о прекращении сотрудничества в борьбе с дезинформацией

    Другие страны
    21:04

    Премьер-министр Франции лишился доверия парламента

    Другие страны
    20:54

    Хуситы заявили об атаке на район Израиля, где находится ядерный центр - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:42

    Заседание по Украине в формате "Рамштайн" пройдет 9 сентября в Лондоне

    Другие страны
    20:38

    Оппозиция во Франции заявила, что не поддержит премьера Байру

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Суд изучил документы по ряду преступлений в отношении азербайджанцев, совершенных в 1988-1990 годах - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    20:27

    В Ташкенте откроют региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии

    Спорт
    Лента новостей