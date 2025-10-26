İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Hadisə
    • 26 oktyabr, 2025
    • 14:05
    Sumqayıtda avtomobil divara çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Sumqayıt şəhərinin Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, "Mercedes" markalı minik avtomobilinin idarəetmədən çıxaraq, divara çırpılması nəticəsində 4 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

    Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

